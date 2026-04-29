Какой курс евро в Украине сейчас?

По состоянию на 29 апреля, официальный курс евро – 51,4999 гривны, сообщает НБУ.

Средний курс евро в банках, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:

покупка – 51,25 гривны за евро;

продажа – 51,90 гривны за евро.

В обменниках средний курс такой:

покупка – 51,50 гривны за евро;

продажа – 51,67 гривны за евро.

То, как именно будет меняться курс евро, пока прогнозировать трудно. Ведь Европа сильно зависима от импорта нефти. Соответственно, на нее чрезвычайно влияют события на Ближнем Востоке, рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

К тому же нужно учитывать, что курс евро в Украине формируется под влиянием мирового рынка. Прежде всего играют роль соотношения:

евро-доллар;

гривна-доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Для Украины это означает, что каждая "сотая" в паре евро-доллар добавляет ориентировочно 40 – 50 копеек к текущему курсу евро.

Сколько можно получить, если сдать 100 евро?

если обменивать 100 евро в банке, сейчас можно получить ориентировочно – 5 125 гривен;

при сдаче 100 евро в обменник, удастся выручить уже примерно – 5 150 гривен.

Какую сумму нужно потратить, чтобы купить 100 евро?

сейчас для приобретения 100 евро в банке необходимо иметь ориентировочно – 5 190 гривен;

для покупки 100 евро в обменнике, необходимо уже примерно – 5 167 гривен.

