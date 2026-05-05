Какого года доллары недействительны и не подлежат обмену в этом году

Сейчас в Украине действующими считаются все доллары, выпущенные после 1914 года. Соответственно, такая валюта должна подлежать свободному обмену. Почему могут возникнуть проблемы со сдачей купюр, читайте далее.

Почему возникают проблемы со сдачей старых долларов?

Чаще всего проблемы при обмене возникают с долларами старых образцов. Речь идет о выпусках 1996, 2003 и 2006 годов, сообщает Unex Bank.

Дело в том, что учреждение может не иметь технической возможности проверить купюры такого образца. В таком случае лучше обратиться в банки. Они обычно тщательно относятся к требованиям НБУ, относительно валютных операций.

К тому же старые доллары легче подделывать. Именно поэтому кассир может усомниться в том, что купюра настоящая и отправить ее на экспертизу к регулятору.

Какие правила по обмену имеет НБУ?

Фактически, больше всего на результат обмена банкноты влияет ее состояние. То есть, степень повреждения, сообщает НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– сообщает НБУ.

Если купюра имеет признаки незначительного износа, ее обменивают по стандартной процедуре. Напомним, еще в 2023 регулятор отменил такое определение для банкнот. Таким образом он стремился убрать влияние человеческого фактора на проверку купюры.

Несколько иная ситуация с банкнотами, имеющих сильные повреждения. Такие экземпляры отдают на инкассо. Эта процедура уже имеет свои нюансы:

она довольно длительная во времени, ведь обмен осуществляет не банк, которому вы передали средства, а иностранный банк-корреспондент;

при инкассо взимается комиссия.

Что будет, если вашу банкноту считают фальшивкой?