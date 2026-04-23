Почему за валюту можно получить меньше?
Есть валюта, имеющая признаки значительного износа. К ней применяют процедуру инкассо, сообщает НБУ.
Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом,
– указывает регулятор.
Эта операция несколько отличается от обычного обмена. Ведь, в этом случае:
- украинские банки не осуществляют обмен, они лишь передают изъятую банкноту банку-корреспонденту;
- банк-корреспондент осуществляет обмен.
Такой обмен могут проводить и небанковские учреждения. В этом случае схема аналогичная. Просто небанковское учреждение передает средства украинскому банку с которым заключен специальный договор, сообщает "Гаразд".
По результатам операции инкассо средства могут быть зачислены на корреспондентский счет банка, а банк в свою очередь зачислит сумму принятой валюты на счет клиента,
– говорится в сообщении.
По инкассо нужно знать несколько важных нюансов. В частности то, что эта процедура длительная во времени. Особенно сейчас, когда из-за войны, усложнены логистические пути.
Человек получает меньше денег в результате инкассо, из-за комиссии. Тарифы для проведения этой процедуры финучреждение обязано размещать в доступном для ознакомления месте.
Что еще важно знать об обмене банкнот в Украине в 2026 году?
В 2023 году регулятор отменил понятие: купюры с признаками незначительного износа. Соответственно, по состоянию на сейчас, если банкноты имеют небольшие повреждения, они свободно обмениваются по стандартному курсу.
Сейчас в Украине запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, являющейся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства. То есть той, с которой осуществляются валютно-обменные операции. Если это правило нарушается, вы имеете право подать жалобу в НБУ.