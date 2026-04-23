Почему за валюту можно получить меньше?

Есть валюта, имеющая признаки значительного износа. К ней применяют процедуру инкассо, сообщает НБУ.

Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом,

– указывает регулятор.

Эта операция несколько отличается от обычного обмена. Ведь, в этом случае:

украинские банки не осуществляют обмен, они лишь передают изъятую банкноту банку-корреспонденту;

банк-корреспондент осуществляет обмен.

Такой обмен могут проводить и небанковские учреждения. В этом случае схема аналогичная. Просто небанковское учреждение передает средства украинскому банку с которым заключен специальный договор, сообщает "Гаразд".

По результатам операции инкассо средства могут быть зачислены на корреспондентский счет банка, а банк в свою очередь зачислит сумму принятой валюты на счет клиента,

– говорится в сообщении.

По инкассо нужно знать несколько важных нюансов. В частности то, что эта процедура длительная во времени. Особенно сейчас, когда из-за войны, усложнены логистические пути.

Человек получает меньше денег в результате инкассо, из-за комиссии. Тарифы для проведения этой процедуры финучреждение обязано размещать в доступном для ознакомления месте.

Что еще важно знать об обмене банкнот в Украине в 2026 году?