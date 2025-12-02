Таинственный символ: что означает эта метка на долларах

На некоторых долларах можно увидеть специальный символ в виде звезды. Таким образом обозначается замененная еще во время производства купюра.

Что означает звезда на долларах?

Звезда на долларах ставится возле серийного номера, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Обратите внимание! Обозначают замененные купюры, чтобы избежать дублирования.



Как выглядит звезда на купюре / Фото U.S.Currency

В каком случае ставится звезда:

иногда, при производстве денег, возникает брак;

бракованную купюру, которую изымают, заменяют;

а на место изъятой купюры "становится" банкнота с аналогичным серийным номером и звездочкой.

Важно! Изъятая долларовая купюра утилизируется и уничтожается, сообщает ФРС.

Купюра со звездой не имеет особой ценности. За нее может заплатить больше лишь коллекционер, которому по какой-то причине интересна такая банкнота.

Что важно знать о долларах сейчас?

По состоянию на сейчас, самый большой номинал долларовой банкноты – 100. Ранее в обращении находились купюры: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Однако еще в прошлом веке, указанные банкноты вывели из обращения.

Самой большой долларовая банкнота, которая существовала, имела номинал – 100 000 долларов. Эту купюру использовали исключительно для расчетов между банками ФРС.

Финансовые учреждения и банки Украины должны принимать несколько поврежденные банкноты. Ведь с 2023 года понятие "незначительно изношенные купюры" было отменено, чтобы исключить влияние человеческого фактора. В то же время банкноты, которые имеют признаки значительного повреждения – передаются на инкассо.

Обратите внимание! Ситуация на валютном рынке в Украине стабильная. Как отмечает НБУ, по состоянию на 2 декабря, официальный курс – 42,34 гривны.