Таємничий символ: що означає ця мітка на доларах
- Зірка на доларах ставиться біля серійного номера, щоб позначити замінені купюри.
- Вилучена бракована купюра утилізується, а її місце займає банкнота з таким же серійним номером та зірочкою.
На деяких доларах можна побачити спеціальний символ у вигляді зірки. Таким чином позначається замінена ще під час виробництва купюра.
Що означає зірка на доларах?
Зірка на доларах ставиться біля серійного номера, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.
Зверніть увагу! Позначають замінені купюри, аби уникнути дублювання.
Як виглядає зірка на купюрі / Фото U.S.Currency
В якому випадку ставиться зірка:
- інколи, при виробництві грошей, виникає брак;
- браковану купюру, яку вилучають, замінюють;
- а на місце вилученої купюри "стає" банкнота за аналогічним серійним номером та зірочкою.
Важливо! Вилучена доларова купюра утилізується і знищується, повідомляє ФРС.
Купюра із зіркою не має особливої цінності. За неї може заплатити більше лише колекціонер, якому з якоїсь причини цікава така банкнота.
Що важливо знати про долари зараз?
Станом на зараз, найбільший номінал доларової банкноти – 100. Раніше в обігу перебували купюри: 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів. Проте ще у минулому столітті, вказані банкноти вивели з обігу.
Найбільшою доларова банкнота, яка існувала, мала номінал – 100 000 доларів. Цю купюру використовували виключно для розрахунків між банками ФРС.
Фінансові установи та банки України мають приймати дещо пошкоджені банкноти. Адже з 2023 року поняття "незначно зношені купюри" було скасовано, аби виключити вплив людського фактора. Водночас банкноти, які мають ознаки значного пошкодження – передаються на інкасо.
Зверніть увагу! Ситуація на валютному ринку в Україні стабільна. Як зазначає НБУ, станом на 2 грудня, офіційний курс – 42,34 гривні.