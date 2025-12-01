Какие цены на нефть сейчас?

На стоимость нефти влияет и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Читайте также Сюрприз к 1 декабря: стоимость золота приближается к рекордной отметке

Сегодня, в зависимости от марки, цена за баррель такова:

Нефть Brent имеет цену – 62,71 доллара за баррель.

имеет цену – 62,71 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется по – 58,87 доллара за баррель.

торгуется по – 58,87 доллара за баррель. Российская Urals – 54,42 доллара за баррель.

Что повлияло на стоимость нефти 1 декабря?

Сегодня нефть подорожала на фоне напряженности между США и Венесуэлой. Также свою роль сыграла остановка экспорта, которую совершил Каспийский трубопроводный консорциум на фоне масштабной атаки украинского беспилотника, сообщает Reuters.

Кроме этого, факторами влияния на стоимость нефти стали:

договоренность ОПЕК+ не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года;

уменьшение беспокойства, относительно избытка нефти.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу упали четвертый месяц подряд, что является самой длинной серией падений с 2023 года, поскольку ожидания по увеличению мирового предложения повлияли на цены,

– сообщило издание.

Заметим, что Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует примерно 1% от всей мировой нефти. В субботу он объявил о прекращении деятельности.

Интересно! Украина также осуществила атаку двух нефтяных танкеров. В этот момент суда направлялись в Новороссийск.

Что еще важно знать о нефти сейчас?