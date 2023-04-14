Последние изменения во время торгов
В пятницу, 14 апреля, Индекс доллара США подорожал на 0,10% к 101,11, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 100,79 – 101,12.
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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:
- Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;
- В то же время минимальный уровень котировок составлял 99,57, сообщает издание CNBC;
- Аналитики из MPS ожидают, что во втором полугодии доллар США может упасть на 5%.
Доллар зафиксировал новый минимум на рынке
Американский доллар упал до самого низкого уровня за последние 12 месяцев относительно корзины из 6 других валют, сообщает CNBC. Дело в том, что среди трейдеров становятся все более мощные ожидания по поводу неизбежного завершения цикла повышения базовой ставки, который Федеральный резерв начал в 2022 году.
Главная цель – успокоение инфляции в стране, которая в марте существенно замедлилась. Именно последние данные по Индексу потребительских цен в США способствовали усилению дискуссий о завершении политики повышения ставки. Актуальная динамика других валют:
- Евро взлетело до максимального уровня за год. Следовательно, денежная единица превзошла максимум, который зафиксировали на рынке во время прошедшей торговой сессии;
- Британский фунт установил рекорд за 10 месяцев на уровне 1,2545 доллара.