Последние изменения во время торгов

В пятницу, 14 апреля, Индекс доллара США подорожал на 0,10% к 101,11, по данным Yahoo!Finance. Этот показатель колеблется в диапазоне 100,79 – 101,12.

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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев и прогноз:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;

Это рекордное значение за 20 лет; В то же время минимальный уровень котировок составлял 99,57 , сообщает издание CNBC;

, сообщает издание CNBC; Аналитики из MPS ожидают, что во втором полугодии доллар США может упасть на 5%.

Доллар зафиксировал новый минимум на рынке

Американский доллар упал до самого низкого уровня за последние 12 месяцев относительно корзины из 6 других валют, сообщает CNBC. Дело в том, что среди трейдеров становятся все более мощные ожидания по поводу неизбежного завершения цикла повышения базовой ставки, который Федеральный резерв начал в 2022 году.

К теме! В прошлом году Индекс доллар США взлетел до самого высокого уровня за 20 лет. Один из ключевых факторов, способствовавших такой динамике – агрессивная монетарная политика американского центрального банка.

Главная цель – успокоение инфляции в стране, которая в марте существенно замедлилась. Именно последние данные по Индексу потребительских цен в США способствовали усилению дискуссий о завершении политики повышения ставки. Актуальная динамика других валют: