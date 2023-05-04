Последние изменения на рынке

В четверг, 4 мая, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,21. Котировки потеряли с начатой сессии 0,14%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,03 – 101,43.

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Динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78 . Это также рекорд за 20 лет ;

. Это также рекорд за ; Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.

Что влияет на доллар и другие валюты

Американский доллар остается под давлением после последнего заседания Федерального резерва, пишет издание CNBC. Несмотря на то, что центральный банк США десятый раз повысил ставку, но и сообщил о паузе в рамках агрессивной монетарной кампании.

Актуально! Специалисты компании MPS считают, что во второй половине 2023 года доллар ослабнет на 5%.

На этом фоне британский фунт достиг наилучшего уровня 11 месяцев. Добавим, что эта денежная единица стала лидером среди валют стран G-10.