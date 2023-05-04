Последние изменения на рынке
В четверг, 4 мая, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,21. Котировки потеряли с начатой сессии 0,14%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 101,03 – 101,43.
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Динамика Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
- Пиковым значением для индекса стала отметка на уровне 114,78. Это также рекорд за 20 лет;
- Минимальный результат за год зафиксировали с показателем у 100,79, информирует издание CNBC.
Что влияет на доллар и другие валюты
Американский доллар остается под давлением после последнего заседания Федерального резерва, пишет издание CNBC. Несмотря на то, что центральный банк США десятый раз повысил ставку, но и сообщил о паузе в рамках агрессивной монетарной кампании.
На этом фоне британский фунт достиг наилучшего уровня 11 месяцев. Добавим, что эта денежная единица стала лидером среди валют стран G-10.