Останні зміни на ринку

У четвер, 4 травня, Індекс долара США торгується на рівні 101,21. Котирування втратили з почату сесії 0,14%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 101,03 – 101,43.

Цікаво Перший вибір на час кризи: найкращі 4 валюти для збереження заощаджень

Динаміка Індексу долара США на ринку за 12 місяців:

Піковим значення для індексу стала позначка на рівні 114,78 . Це також рекорд за 20 років ;

. Це також рекорд за ; Мінімальний результат за рік зафіксували з показником у 100,79, інформує видання CNBC.

Що впливає на долар та інші валюти

Американський долар залишається під тиском після останнього засідання Федерального резерву, пише видання CNBC. Попри те, що центральний банк США вдесяте поспіль підвищив ставку, але й повідомив про паузу у рамках агресивної монетарної кампанії.

Актуально! Фахівці з компанії MPS вважають, що у другій половині 2023 року долар ослабне на 5%.

На цьому фоні британський фунт досягнув найкращого рівня за 11 місяців. Додамо, що ця грошова одиниця стала лідером серед валют країн G-10.