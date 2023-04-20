В начале апреля 2023 года официальная валюта Великобритании достигла наилучшего результата за 10 месяцев. В целом с января фунт подорожал на 3% против доллара США.

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Фунт стал лидером среди G-10

Таких результатов британский фунт зафиксировал в целом благодаря лучшим, чем прогнозировали данные об экономике Великобритании и ослаблении американского доллара. Напомним, что доллар обвалился до минимального значения за год.

Фунт стерлингов продемонстрировал лучшие результаты среди валют стран. G-10 в 2023 году. Более того, эта денежная единица крайне эффектно восстановила позиции на рынке после рекордного обвала в сентябре после проекта мини бюджета, который предложило правительство страны под руководством Лиз Трасс. Добавим, что к началу осени 2022 года фунт обвалился до минимума за 37 лет.

G-10 или Группа десятки Это группа стран, которые в 1962 году подписали Общие договоренности о ссудах. К этому блоку входят Бельгия, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция. Швейцария и США.

При этом некоторые стратеги считают, что у британской валюты есть потенциал для того, чтобы демонстрировать такую динамику в средне продолжительной перспективе.

В частности, эксперт из Национального банка Австралии заявил, что американский доллар стал значительно переоцененным, в то время как японская иена и британский фунт были двумя наиболее недооцененными валютами.