Изменения на рынке для доллара
В ходе торгов в пятницу, 23 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,97. Котировки с начала сессии выросли на 0,57%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,38 до 103,17.
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Ключевые позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:
- Максимально индекс рос до 114,78. Это его рекордное значение за 20 лет;
- Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.
Что влияет на позиции доллара США
Доллар существенно укрепил позиции на рынке после обнародования новых данных об экономических показателях в США. В частности, деловая активность в июне замедлилась, в то время как сектор услуг продолжал расти, хотя и здесь не было без вызовов. В то же время, во втором квартале 2023 года американская экономика ускорила рост.
Кроме того, американская валюта выиграла от заявлений о непринятии риска от центральных банков во многих странах мира, продолжающих повышать процентные ставки, пишет CNBC.
Динамика других валют на рынке:
- Позиции евро ослабли на 0,56% против доллара США во время торгов;
- В то время как британский фунт потерял 0,26%;
- Японская иена потеряла во время торгов по отношению к доллару 0,34%.
Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.