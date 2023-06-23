Изменения на рынке для доллара

В ходе торгов в пятницу, 23 июня, Индекс доллара США колеблется на уровне 102,97. Котировки с начала сессии выросли на 0,57%, согласно данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,38 до 103,17.

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Ключевые позиции для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это его рекордное значение за 20 лет ;

. Это его рекордное значение за ; Самую слабую позицию этот индикатор за год зафиксировал на уровне 100,79, информирует CNBC.

К теме! Украинский Нацбанк обязал все коммерческие и государственные банки принимать доллары 1996 года выпуска. Также регулятор обнародовал новые требования к обмену иностранных валют в Украине, а также указал, как будут наказывать нарушителей.

Что влияет на позиции доллара США

Доллар существенно укрепил позиции на рынке после обнародования новых данных об экономических показателях в США. В частности, деловая активность в июне замедлилась, в то время как сектор услуг продолжал расти, хотя и здесь не было без вызовов. В то же время, во втором квартале 2023 года американская экономика ускорила рост.

Кроме того, американская валюта выиграла от заявлений о непринятии риска от центральных банков во многих странах мира, продолжающих повышать процентные ставки, пишет CNBC.

Динамика других валют на рынке:

Позиции евро ослабли на 0,56% против доллара США во время торгов;

против доллара США во время торгов; В то время как британский фунт потерял 0,26% ;

; Японская иена потеряла во время торгов по отношению к доллару 0,34%.

Аналитики из MPS ожидают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.