Зміни на ринку для долара

Під час торгів у п'ятницю, 23 червня, Індекс долара США коливається на рівні 102,97. Котирування від початку сесії зросли на 0,57%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,38 до 103,17.

Читайте також Від успіху до краху: корисні та шкідливі фактори, які впливають на прибуток

Ключові позиції для Індексу долара США за 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це його рекордне значення за 20 років ;

. Це його рекордне значення за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

До теми! Український Нацбанк зобов'язав усі комерційні та державні банки приймати долари 1996 року випуску. Також регулятор оприлюднив нові вимоги до обміну іноземних валют в Україні, а також вказав, як каратимуть порушників.

Що впливає на позиції долара США

Долар досить істотно зміцнив позиції на ринку після оприлюднення нових даних про економічні показники у США. Зокрема, ділова активність у червні сповільнилася, тоді як сектор послуг продовжував рости, хоча й тут не було без викликів. Водночас загалом у другому кварталі 2023 року американська економіка пришвидшила зростання.

Крім того, американська валюта виграла від заяв про неприйняття ризику від центральних банків у багатьох країнах світу, які продовжують підвищувати процентні ставки, інформує видання CNBC.

Динаміка інших валют на ринку:

Позиції євро ослабли на 0,56% проти долара США під час торгів;

проти долара США під час торгів; Тоді як британський фунт втратив 0,26% ;

; Японська єна втратила під час торгів щодо долара 0,34%.

Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.