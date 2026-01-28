Укр Рус
28 января, 15:20
3

Будет хуже: трейдеры подготовили новый прогноз, относительно доллара США

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Трейдеры ожидают дальнейшего падения доллара США из-за политической ситуации.
  • Премии по краткосрочным опционам достигли самого высокого уровня с 2011 года.

Сейчас долларовые трейдеры "платят" больше всего за всю историю. Они делают значительную ставку на дальнейшее падение американской валюты. На такое развитие событий указывает ряд факторов, в том числе политическая ситуация.

Какая ситуация с долларом сейчас?

Индекс доллара ощутимо снижался. В частности, из-за слов Трампа, сообщает Politico.

Напомним, американский президент заявил, что снижение доллара это хорошо. Особенно, для бизнеса.

Трейдеры делают ставки, что нынешние тенденции будут продолжаться. Например, доллар приближается к минимумам 2025 года, сообщает Bloomberg.

Премия за краткосрочные опционы, получающие прибыль от слабой валюты США, выросла до самого высокого уровня с момента начала сбора данных Bloomberg в 2011 году. Медвежьи настроения не ограничиваются только фронтендом – инвесторы являются наиболее пессимистичными относительно долгосрочных перспектив доллара по меньшей мере с мая 2025 года,
– указывает издание.

Интересно! В 2026 году американский доллар едва "вписывается" в G-10. Напомним, это перечень наиболее ликвидных, активно торгуемых и стабильных валют в мире.

Почему доллар продолжает снижаться:

  • рост дефицита бюджета США;
  • торговая политика Трампа;
  • ускорение диверсификации в золото и другие активы.

Показатели "бабочек", которые измеряют спрос на защиту от чрезмерных колебаний цен, поднялись до семимесячного максимума, сигнализируя о том, что трейдеры готовятся к тому, что доллар продолжит свой прорыв за пределы недавних диапазонов, 
– отмечает издание.

Важно! Недельная волатильность доллара ощутимо выросла. Она достигла самого высокого уровня с начала сентября.

Как иена влияет на доллар сейчас?

  • Сейчас падение доллара усиливается из-за волнения, что администрация США может объединить усилия с японскими денежно-кредитными органами. Таким образом планируется сдержать падение иены.

  • Заметим, что укрепление иены произошло во вторник после того, как появились признаки поддержки японской валюты со стороны США. Для понимания, вчера она колебалась вблизи 153 за доллар. А еще в начале месяца иена сохранялась на уровне – 160 за доллар.