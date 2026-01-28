Будет хуже: трейдеры подготовили новый прогноз, относительно доллара США

Сейчас долларовые трейдеры "платят" больше всего за всю историю. Они делают значительную ставку на дальнейшее падение американской валюты. На такое развитие событий указывает ряд факторов, в том числе политическая ситуация.

Какая ситуация с долларом сейчас?

Индекс доллара ощутимо снижался. В частности, из-за слов Трампа, сообщает Politico.

Напомним, американский президент заявил, что снижение доллара это хорошо. Особенно, для бизнеса.

Трейдеры делают ставки, что нынешние тенденции будут продолжаться. Например, доллар приближается к минимумам 2025 года, сообщает Bloomberg.

Премия за краткосрочные опционы, получающие прибыль от слабой валюты США, выросла до самого высокого уровня с момента начала сбора данных Bloomberg в 2011 году. Медвежьи настроения не ограничиваются только фронтендом – инвесторы являются наиболее пессимистичными относительно долгосрочных перспектив доллара по меньшей мере с мая 2025 года,

– указывает издание.

Интересно! В 2026 году американский доллар едва "вписывается" в G-10. Напомним, это перечень наиболее ликвидных, активно торгуемых и стабильных валют в мире.

Почему доллар продолжает снижаться:

рост дефицита бюджета США;

торговая политика Трампа;

ускорение диверсификации в золото и другие активы.

Показатели "бабочек", которые измеряют спрос на защиту от чрезмерных колебаний цен, поднялись до семимесячного максимума, сигнализируя о том, что трейдеры готовятся к тому, что доллар продолжит свой прорыв за пределы недавних диапазонов,

– отмечает издание.

Важно! Недельная волатильность доллара ощутимо выросла. Она достигла самого высокого уровня с начала сентября.

Как иена влияет на доллар сейчас?