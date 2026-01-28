Яка ситуація з доларом зараз?
Індекс долара відчутно знижувався. Зокрема, через слова Трампа, повідомляє Politico.
Нагадаємо, американський президент заявив, що зниження долара це добре. Особливо, для бізнесу.
Трейдери роблять ставки, що теперішні тенденції триватимуть. Наприклад, долар наближається до мінімумів 2025 року, повідомляє Bloomberg.
Премія за короткострокові опціони, що отримують прибуток від слабшої валюти США, зросла до найвищого рівня з моменту початку збору даних Bloomberg у 2011 році. Ведмежі настрої не обмежуються лише фронтендом – інвестори є найбільш песимістичними щодо довгострокових перспектив долара щонайменше з травня 2025 року,
– вказує видання.
Цікаво! У 2026 році американський долар ледве "вписується" у G-10. Нагадаємо, це перелік найбільш ліквідних, активно торгованих та стабільних валют у світі.
Чому долар продовжує знижуватись:
- зростання дефіциту бюджету США;
- торгівельна політика Трампа;
- прискорення диверсифікації в золото та інші активи.
Показники "метеликів", які вимірюють попит на захист від надмірних коливань цін, піднялися до семимісячного максимуму, сигналізуючи про те, що трейдери готуються до того, що долар продовжить свій прорив за межі нещодавніх діапазонів,
– наголошує видання.
Важливо! Тижнева волатильність долара відчутно зросла. Вона сягнула найвищого рівня з початку вересня.
Як єна впливає на долар зараз?
Наразі падіння долара підсилюється через хвилювання, що адміністрація США може об'єднати зусилля з японськими грошово-кредитними органами. Таким чином планується стримати падіння єни.
Зауважимо, що зміцнення єни відбулося у вівторок після того, як з'явилися ознаки підтримки японської валюти з боку США. Для розуміння, вчора вона коливалась поблизу 153 за долар. А ще на початку місяця єна зберігалась на рівні – 160 за долар.