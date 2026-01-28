Какая ситуация с долларом сейчас?
Индекс доллара ощутимо снижался. В частности, из-за слов Трампа, сообщает Politico.
Напомним, американский президент заявил, что снижение доллара это хорошо. Особенно, для бизнеса.
Трейдеры делают ставки, что нынешние тенденции будут продолжаться. Например, доллар приближается к минимумам 2025 года, сообщает Bloomberg.
Премия за краткосрочные опционы, получающие прибыль от слабой валюты США, выросла до самого высокого уровня с момента начала сбора данных Bloomberg в 2011 году. Медвежьи настроения не ограничиваются только фронтендом – инвесторы являются наиболее пессимистичными относительно долгосрочных перспектив доллара по меньшей мере с мая 2025 года,
– указывает издание.
Интересно! В 2026 году американский доллар едва "вписывается" в G-10. Напомним, это перечень наиболее ликвидных, активно торгуемых и стабильных валют в мире.
Почему доллар продолжает снижаться:
- рост дефицита бюджета США;
- торговая политика Трампа;
- ускорение диверсификации в золото и другие активы.
Показатели "бабочек", которые измеряют спрос на защиту от чрезмерных колебаний цен, поднялись до семимесячного максимума, сигнализируя о том, что трейдеры готовятся к тому, что доллар продолжит свой прорыв за пределы недавних диапазонов,
– отмечает издание.
Важно! Недельная волатильность доллара ощутимо выросла. Она достигла самого высокого уровня с начала сентября.
Как иена влияет на доллар сейчас?
Сейчас падение доллара усиливается из-за волнения, что администрация США может объединить усилия с японскими денежно-кредитными органами. Таким образом планируется сдержать падение иены.
Заметим, что укрепление иены произошло во вторник после того, как появились признаки поддержки японской валюты со стороны США. Для понимания, вчера она колебалась вблизи 153 за доллар. А еще в начале месяца иена сохранялась на уровне – 160 за доллар.