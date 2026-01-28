Что происходит с долларом сейчас?

Как считают аналитики, падение является в первую очередь следствием структурных и политических рисков в США, сообщает Bloomberg.

Читайте также Скидки и льготы: какая помощь предусмотрена для украинских семей с детьми

Основные факторы, которые влияют на доллар сейчас:

Непредсказуемые действия Вашингтона. Речь, в частности, о намерении Трампа получить контроль над Гренландией.

Давление на ФРС.

Фискальная нестабильность США (в том числе растущий дефицит бюджета).

Стоит сказать, что доллар ощутил сильный удар и из-за возрождения иены. Напомним, японская валюта резко укрепилась. Во вторник иена выросла на 0,7%, достигнув – 153,03 за доллар. А в начале месяца ее курс был около 160 за доллар.

Рост иены произошел после признаков поддержки США по укреплению иены, что снова разожгло спекуляции о возможности скоординированного валютного вмешательства, которое должно было бы направить доллар на снижение относительно ключевых торговых партнеров,

– указывает издание.

Однако к рекордному падению с начала 2022 года, доллар подтолкнули именно слова Трампа. Американский президент сказал, что он рад такому стремительному снижению валюты, сообщает Politico.

Напомним! Индекс доллара падал ниже уровня – 96.

Дональд Трамп Президент Соединенных штатов Америки Я думаю, что это замечательно. Я думаю, что стоимость доллара – посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет превосходные результаты.

Трамп добавил, что доллар просто искал свой уровень. И это все закономерно. К тому же американский президент указывает на возможность манипулировать валютой.

Я мог бы сделать так, чтобы он (доллар – 24 Канал) рос или падал, как йо-йо,

– отмечает Трамп.

Какой индекс доллара сейчас?

Сегодня, индекс доллара – 96,21, показывают данные investing.com



Какой индекс доллара 28 января 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Справка: Индекс доллара показывает соотношение американской валюты к 6 "основным конкурентам", в частности, к евро, британскому фунту, иене, канадскому доллару.

Как падение доллара повлияло на другие валюты?