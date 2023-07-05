Главные изменения на рынке

В ходе сессии, 5 июля 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 103,16. Котировки этого индикатора выросли на 0,17%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,96 до 103,21.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Что влияет на доллар

Доллар США демонстрирует положительную динамику, но значительные изменения не зафиксировали. На валюту влияет ожидание трейдеров протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. CNBC. В целом индекс доллара США колеблется в диапазоне 102,75 – 103,75 с начала июня.

Важно! С апреля по июнь 2023 года Индекс доллара США вырос на 0,8%. Американская валюта зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Аналитики считают, что инвесторы будут очень активно изучать протоколы от Федерального резерва, чтобы понять, какова будет дальнейшая монетарная политика центробанка.

Динамика других валют:

Евро выросло на 0,1% против доллара США;

Британский фунт зафиксировал стабильную динамику на рынке.

В MPS считают, что американский доллар может упасть на 5% относительно других валют во второй половине 2023 года. Стоит добавить, что издание Bloomberg определило прогнозы MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.