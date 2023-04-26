Последние изменения на рынке валют

По состоянию на среду, 26 апреля, котировки Индекса доллара США колебались на рынке на уровне 101,35. Этот индикатор потерял во время торгов 0,50% во время торгов, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого показателя 101,25 – 101,89.

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Позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс максимально за год достигал отметки на уровне 114,78 . Это его пиковое значение за 20 лет ;

. Это его пиковое значение за ; Самый слабый результат за аналогичный период был зафиксирован на уровне 100,79, сообщает издание CNBC.

Динамика других валют

Что касается других валют, то британский фунт укрепляет позиции на рынке. Эта валюта подорожала на 0,49% против доллара США, пишет Reuters. Денежная единица также колеблется на близком уровне до максимума за 10 месяцев.

В то же время динамика евро сигнализирует об определенной стабилизации валюты на рынке после достаточно сильного давления во время прошедшей торговой сессии, по данным FXStreet.

Прогнозы для доллара США