Останні зміни на ринку валют
Cтаном на середу, 26 квітня, котирування Індексу долара США коливалися на ринку на рівні 101,35. Цей індикатор втратив під час торгів 0,50% під час торгів, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього показника 101,25 – 101,89.
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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс максимально за рік досягав позначки на рівні 114,78. Це його пікове значення за 20 років;
- Найслабший результат за аналогічний період зафіксували на рівні 100,79, повідомляє видання CNBC.
Динаміка інших валют
Щодо інших валют, то британський фунт зміцнює позиції на ринку. Ця валюта подорожчала на 0,49% проти долара США, пише Reuters. Грошова одиниця також коливається на близькому рівні до максимуму за 10 місяців.
Натомість динаміка євро сигналізує про певну стабілізацію валюти на ринку після досить сильного тиску під час минулої торгової сесії, за даними FXStreet.
Прогнози для долара США
- Аналітики з компанії MPS, прогнози Bloomberg виділив як найточніші за перший квартал 2023 року, вважають, що у другій половині 2023 року долар США впаде на 5%;
- Також зараз періодично звучать заяви про нібито потребу відмовитися від долара, як головної торгової валюти у світі. Проте фахівці заспокоюються та наголошують, що у найближчому майбутньому нічого такого не станеться, оскільки для долара США немає альтернативи;
- Ситуацію з глобальним статусом долара на тлі санкції проти Росії та інших режимів також прокоментувала глава Мінфіну США. За її словами, існує ризик для гегемонії валюти на міжнародному ринку.