Главные изменения на рынке валют
В ходе торгов в пятницу, 1 сентября 2023 года, Индекс доллара США остановился на уровне 103,57. Котировки упали на 0,06%, согласно Yahoo!Finance. Индекса колеблется в диапазоне от 103,49 до 103,78.
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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:
- Максимум для Индекса доллара США зафиксировали на уровне 114,78. Это рекорд за 20 лет;
- Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.
Что влияет на доллар США
Доллар вернулся к обесцениванию на рынке. Всего за неделю Индекс доллара США потерял 0,53%. Однако за август этот индикатор укрепил свои позиции на 1,7%, что является лучшим результатом за последние три месяца, пишет CNBC.
Более того, изменение динамики зафиксировали накануне обнародования важных данных о рынке труда в США. Скорее всего, новый отчет будет играть важную роль в формировании Федеральным резервом монетарной политики на ближайшую перспективу.
Напомним, что глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл сообщил, что центробанк может и дальше повышать процентную ставку, но он пообещал действовать осторожно.