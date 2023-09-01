Главные изменения на рынке валют

В ходе торгов в пятницу, 1 сентября 2023 года, Индекс доллара США остановился на уровне 103,57. Котировки упали на 0,06%, согласно Yahoo!Finance. Индекса колеблется в диапазоне от 103,49 до 103,78.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последний год:

Максимум для Индекса доллара США зафиксировали на уровне 114,78 . Это рекорд за 20 лет ;

. Это рекорд за ; Самые слабые позиции для этого показателя составляют 99,58, сообщает CNBC.

К теме! НБУ принял решение об ослаблении некоторых валютных ограничений. Нововведения начали действовать с конца августа. В частности, банки могут возобновить продажу валюты онлайн. Украинские банки уже возобновили эту услугу. Можно упомянуть о "ПриватБанке".

Что влияет на доллар США

Доллар вернулся к обесцениванию на рынке. Всего за неделю Индекс доллара США потерял 0,53%. Однако за август этот индикатор укрепил свои позиции на 1,7%, что является лучшим результатом за последние три месяца, пишет CNBC.

Более того, изменение динамики зафиксировали накануне обнародования важных данных о рынке труда в США. Скорее всего, новый отчет будет играть важную роль в формировании Федеральным резервом монетарной политики на ближайшую перспективу.

Напомним, что глава Федеральной резервной системы США Джером Павелл сообщил, что центробанк может и дальше повышать процентную ставку, но он пообещал действовать осторожно.