Головні зміни на ринку валют

Під час торгів у п'ятницю, 1 вересня 2023 року, Індекс долара США зупинився на рівні 103,57. Котирування впали на 0,06%, згідно з Yahoo!Finance. Індексу коливається в діапазоні від 103,49 до 103,78.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останній рік:

Максимум для Індексу долара США зафіксували на рівні 114,78 . Це рекорд за 20 років ;

. Це рекорд за ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

До теми! НБУ ухвалив рішення про послаблення деяких валютних обмежень. Нововведення почали діяти з кінця серпня. Зокрема, банки можуть відновити продаж валюти онлайн. Українські банки уже відновили цю послугу. Можна згадати про"ПриватБанк".

Що впливає на долар США

Долар повернувся до знецінення на ринку. Загалом за тиждень Індекс долара США втратив 0,53%. Проте за серпень цей індикатор зміцнив свої позиції на 1,7%, що є найкращим результатом за останні три місяці, пише CNBC.

Ба більше, зміну динаміки зафіксували напередодні оприлюднення важливих даних про ринок праці у США. Найімовірніше, новий звіт буде відігравати важливу роль у формуванні Федеральним резервом монетарної політики на найближчу перспективу.

Нагадаємо, що глава Федеральної резервної системи США Джером Павелл повідомив, що центробанк може й надалі підвищувати процентну ставку, але він пообіцяв діяти обережно.