Почему доллар США продолжает расти в цене

Доллар существенно подорожал на рынке благодаря заявлениям центрального банка США. В то же время валюта немного отошла от максимума, который зафиксировали в начале недели.

Как изменились позиции доллара за 13 июня

В четверг, 13 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,24. Этот индикатор демонстрирует положительную динамику и укрепил свои позиции на рынке на 0,57%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,64 – 105,28.

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Напомним, что во время торгов во вторник доллар вырос до четырехнедельного максимума 105,46. Однако после публикации данных о потребительской инфляции в среду индекс упал на 1%, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

От каких факторов зависит динамика доллара

В четверг американский доллар существенно вырос даже несмотря на достаточно мягкий отчет по индексу цен производителей в США за май, после того, как Федеральная резервная система США вышла с "ястребиными" заявлениями по завершению заседания в среду.

Ожидания трейдеров относительно потенциального изменения монетарной политики центральным банком США в сентябре ослабли, поскольку последний отчет о рынке труда за май показал больший рост рабочих мест, чем ожидалось, а заработные платы также выросли больше, чем прогнозировали аналитики.

Росту стоимости доллара также способствовали заявления чиновников Федерального резерва, что в этом году могут согласовать только одно снижение процентной ставки. Вполне вероятно, центробанк начнет менять монетарную политику в декабре.