Во вторник, 11 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,22. Этот индикатор сейчас демонстрирует положительную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 105,10 – 105,46.

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Во время сегодняшних торгов доллар также подорожал до пикового уровня с 14 мая, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что влияет на доллар США

Американский доллар взлетел до самого высокого уровня за 4 недели в преддверии публикации ожидаемого отчета по инфляции в США. Данные за май могут повлиять на решение Федерального резерва по снижению ключевой ставки. В частности, речь идет о временных рамках.

Ожидания трейдеров относительно потенциального изменения монетарной политики центральным банком США уже в сентябре немного снизились. Примерно 50% считают, что шансы принятия такого решения реальны, тогда как другие 50% не поддерживают эту позицию.

Кроме того, сильные чем ожидали данные о рынке труда в США спровоцировали новую волну беспокойства, что инфляция может оставаться устойчивой. На этом фоне центральный банк США может быть менее склонным к снижению ставок в ближайшие месяцы.