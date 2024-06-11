Доллар демонстрирует сильные позиции на рынке в преддверии публикации важного отчета об инфляции в США. Более того, американская валюта зафиксировала новый максимум.
Как изменились позиции доллара за 11 июня 2024 года
Во вторник, 11 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,22. Этот индикатор сейчас демонстрирует положительную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 105,10 – 105,46.
Во время сегодняшних торгов доллар также подорожал до пикового уровня с 14 мая, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.