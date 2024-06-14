Як змінилися позиції долара за 13 червня

У четвер, 13 червня, Індекс долара США торгується на рівні 105,24. Цей індикатор демонструє позитивну динаміку та зміцнив свої позиції на ринку на 0,57%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,64 – 105,28.

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Нагадаємо, що під час торгів у вівторок долар зріс до чотиритижневого максимуму 105,46. Проте після публікації даних про споживчу інфляцію у середу індекс впав на 1%, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.