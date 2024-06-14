Долар США зріс на ринку через заяви центрального банку, але трохи відійшов від максимуму.
Індекс долара США показав позитивну динаміку та зміцнив свої позиції.
Динаміка долара впливає на шість національних валют, його значення коливається від 99,58 до 107,35.
Очікування щодо потенційної зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США у вересні ослабли, що сприяло зростанню вартості долара.
Останні зміни на ринку валют / Unsplash
Долар істотно подорожчав на ринку завдяки заявам центрального банку США. Водночас валюта трохи відійшла від максимуму, який зафіксували на початку тижня.
Як змінилися позиції долара за 13 червня
У четвер, 13 червня, Індекс долара США торгується на рівні 105,24. Цей індикатор демонструє позитивну динаміку та зміцнив свої позиції на ринку на 0,57%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 104,64 – 105,28.
Нагадаємо, що під час торгів у вівторок долар зріс до чотиритижневого максимуму 105,46. Проте після публікації даних про споживчу інфляцію у середу індекс впав на 1%, згідно з даними CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.