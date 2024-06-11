Напомним, что iOS 18 и WatchOS 11 выйдут этой осенью с новыми гаджетами компании Apple. Сейчас данные операционные системы вышли в бета-версиях для разработчиков.

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Компания Apple представила новую функцию для перевода средств

Новая функция для перевода средств в экосистеме Apple получила название Tap to Cash. Благодаря этому можно будет отправлять деньги прикоснувшись своим iPhone к чужому iPhone или Apple Watch.

О функции Tap to Cash рассказали во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков. Представители компании поделились лишь кратким описанием Tap to Cash, добавив такие детали:

Они указали, что это "частная" функция;

А также отметили, что пользователям при передаче средств не придется делиться личными данными.

Указывают также, что Tap to Cash похоже на технологию Tap to Pay, которую Apple запустила несколько лет назад. Она позволяет принимать платежи одним прикосновением iPhone.

Apple делает ставку на искусственный интеллект

На нынешней Всемирной конференции разработчиков компания Apple также представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. Кроме того, американский техгигант объявил о партнерстве с разработчиком ChatGPT OpenAI.

Всемирно известная корпорация Apple считает, что персонализированный и сдержанный подход к технологии завоюет доверие пользователей. Однако инвесторы довольно прохладно отреагировали на это событие. Ценные бумаги компании упали почти на 2% до 193,12 доллара за штуку на бирже в Нью-Йорке.