Как изменились позиции доллара за 13 июня

В четверг, 13 июня, Индекс доллара США торгуется на уровне 105,24. Этот индикатор демонстрирует положительную динамику и укрепил свои позиции на рынке на 0,57%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,64 – 105,28.

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Напомним, что во время торгов во вторник доллар вырос до четырехнедельного максимума 105,46. Однако после публикации данных о потребительской инфляции в среду индекс упал на 1%, согласно данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.