Последние изменения во время торгов

По состоянию на четверг, 6 апреля, Индекс доллара США вырос на 0,27% до 102,13, по данным Yahoo!Finance. С начала сессии этот показатель торгуется в диапазоне от 101,82 до 102,13.

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Колебания Индекса доллара США на рынке за последние 12 месяцев:

Максимально индикатор поднимался к 114,78. Это рекордный показатель за два десятилетия, который зафиксировали в 2022 году;

Это рекордный показатель за два десятилетия, который зафиксировали в 2022 году; В то же время минимальный уровень котировок составлял 98,84, сообщает издание CNBC.

Главные факторы воздействия

Доллар США колеблется на уровне близком к минимуму за два месяца. Хотя, по сравнению с предыдущим торговым днем, американская валюта улучшила свои позиции на рынке. В это время на рынке зафиксировали самые слабые позиции денежной единицы за последние 60 дней.

Пока трейдеры пытаются понять, как новые и крайне важные данные о рынке труда в США могут повлиять на Федеральный резерв и его дальнейшие действия, а также станет ли это толчком для потенциально волатильной реакции рынка, сообщает CNBC.