Последние изменения во время торгов

В среду, 5 апреля, Индекс доллара США вырос во время торгов на 0,12% 101,71, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,44 – 101,78.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 98,52, по данным CNBC.

Что происходит на рынке

Несмотря на положительную динамику доллара на рынке по состоянию на 5 апреля, валюта достигла самого низкого значения за последние 2 месяца во время торговой сессии. Речь идет о метке на уровне 101,44, информирует Reuters.

В частности, против доллара США играют ожидания, что Федеральный резерв больше не будет повышать базовую ставку даже несмотря на то, что другие центральные банки продолжают проводить агрессивную монетарную политику для утоления инфляции. Что касается фунта, то на рынке зафиксировали такую динамику:

Во время сегодняшних торгов фунт немного упал, но все еще остается на уровне близком к максимуму за 10 месяцев , зафиксированный 4 апреля 2023 года;

, зафиксированный 4 апреля 2023 года; В общей сложности британская валюта за первый квартал выросла против доллара примерно на 2%, опередив все остальные валюты в Европе, по данным CNBC.