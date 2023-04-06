Останні зміни під час торгів

Станом на четвер, 6 квітня, Індекс долара США зріс на 0,27% до 102,13, за даними Yahoo!Finance. Від початку сесії цей показник торгується в діапазоні від 101,82 до 102,13.

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Коливання Індексу долара США на ринку за останні 12 місяців:

  • Максимально індикатор підіймався до 114,78. Це рекордний показник за два десятиліття, який зафіксували у 2022 році;
  • Натомість мінімальний рівень котирувань становив 98,84, повідомляє видання CNBC.

Головні фактори впливу

Долар США коливається на рівні близькому до мінімуму за два місяці. Хоча порівняно з попереднім торговим днем американська валюта покращила свої позиції на ринку. Саме тоді на ринку зафіксували найслабші позиції грошової одиниці за останні 60 днів.

Наразі трейдери намагаються зрозуміти, як нові й вкрай важливі дані про ринок праці у США можуть вплинути на Федеральний резерв та його подальші дії, а також чи стане це поштовхом для потенційно волатильної реакції ринку, пише CNBC.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.