Последние изменения на рынке

По состоянию на пятницу, 19 мая, котировки Индекса доллара США торгуются на уровне 103,33. Этот показатель упал на 0,24%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 103,08 – 103,62.

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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет;

Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Обратите внимание! Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет убежден, что сейчас нет альтернатив для доллара на глобальном рынке. Это же мнение высказала глава Минфина США. По словам чиновницы, ни одна страна не имеет необходимой инфраструктуры для того, чтобы ее валюта была основой мировых резервов.

Что происходит с долларом

К концу недели доллар колеблется на уровне близком к максимуму с марта. Валюта выигрывает от того, что американские чиновники подают сигналы о согласовании позиции по повышению потолка государственного долга. Также последние экономические данные о США свидетельствуют, что вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать смены политики Федерального резерва, пишет CNBC.