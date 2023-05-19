Последние изменения на рынке
По состоянию на пятницу, 19 мая, котировки Индекса доллара США торгуются на уровне 103,33. Этот показатель упал на 0,24%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания индекса составляет 103,08 – 103,62.
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Крайние позиции Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78. Это рекордное значение за 20 лет;
Минимально этот индикатор за год падал в 100,79, информирует издание CNBC.
Что происходит с долларом
К концу недели доллар колеблется на уровне близком к максимуму с марта. Валюта выигрывает от того, что американские чиновники подают сигналы о согласовании позиции по повышению потолка государственного долга. Также последние экономические данные о США свидетельствуют, что вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать смены политики Федерального резерва, пишет CNBC.
- Евро укрепило позиции против доллара США на 0,2%, что чуть выше самого слабого уровня для валюты за последние 7 недель;
- Британский фунт подорожал всего на 0,1%. В общем, денежная единица почти приблизилась к самой слабой позиции за месяц.