Индекс доллара США продолжает теряет позиции на рынке. Торги на рынке продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

10 августа 2022 года Индекс доллара составляет 104,09, согласно Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель обесценился на 1,36%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,34. Минимальные и максимальные позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

больше всего Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период обнаружили при позиции у 91,78, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Еще один индикатор валютного рынка – WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – остановился на уровне 104,98, по данным WSJ. С начала дня он потерял 1,31%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Динамика WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в целом 2,76%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 1,09% ;

; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 9,39% ;

; в целом за год WSJ Dollar Index вырос на 12,98%.

Индекс доллара США обновил минимальный уровень с начала августа 2022 года. Предыдущий раз этот показатель остановился на 105,45, согласно данным Yahoo! Finance.

Влияние центробанка США и страхи по рецессии

В начале августа индекс доллара США опустился до минимального уровня за месяц из-за действий трейдеров на рынке, решивших сокращать свои длинные позиции в американской валюте.

На этот раз доллар теряет позиции по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США на фоне более прохладных данных по инфляции чем ожидали, пишет CNBC. В июле 2022 года потребительский рост цен остановился, поскольку стоимость горючего начала падать:

Это стало первым признаком облегчения ситуации в США, где фиксировали значительный рост инфляции за последние два года.

В связи с этим также активнее заговорили о вероятности ослабления монетарной политики со стороны Федерального резерва.

В то время как многие инвесторы убеждены, что агрессивная монетарная политика центрального банка США способствует развитию сценария с рецессией, согласно Reuters. Интересно, что потенциальная рецессия в 2022 году может иметь ряд существенных отличий от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о:

довольно сильных позициях корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

это произошло благодаря низким ставкам и эре легких денег;

агрессивная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции;

стабильный рынок труда в США .

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