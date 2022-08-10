Індекс долара США продовжує втрачає позиції на ринку. Торги на ринку тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

10 серпня 2022 року Індекс долара становить 104,09, згідно з Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник знецінився на 1,36%. Індекс почав торговий день з позначки на рівні 106,34. Мінімальні та максимальна позиції долара США щодо кошика з 6 валют:

найбільше Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29. Це зафіксували у середині липня 2022 року;

Це зафіксували у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період виявили при позиції у 91,78, за даними CNBC.

Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Ще один індикатор валютного ринку – WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на торгах – наразі зупинився на рівні 104,98, за даними WSJ. З початку дня він втратив 1,31%. Індекс розраховують на основі даних Банку міжнародних розрахунків стосовно загального обсягу торгів іноземною валютою. Динаміка WSJ Dollar Index за останній рік:

за місяць він втратив загалом 2,76%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 1,09% ;

; з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 9,39% ;

; загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 12,98%.

Індекс долара США оновив мінімальний рівень з початку серпня 2022 року. Попередній раз цей показник зупинився на 105,45, згідно з даними Yahoo!Finance.

Вплив центробанку США та інші фактори

На початку серпня Індекс долара США опустився до мінімального рівня за місяць через дії трейдерів на ринку, які вирішили скорочувати свої довгі позиції в американській валюті.

Цього разу долар втрачає позиції стосовно кошика з 6 валют торгових партнерів США на фоні більш прохолодних даних щодо інфляції ніж очікували, пише CNBC. У липні 2022 року споживчі зростання цін зупинилося, оскільки вартість пального почала падати:

Це стало першою ознакою полегшення ситуації у США, де фіксували значне зростання інфляції протягом останніх двох років.

У зв'язку з цим також активніше заговорили про ймовірність послаблення монетарної політики зі сторони Федерального резерву.

Тоді як чимало інвесторів переконані, що агресивна монетарна політика центрального банку США сприяє розвитку сценарію з рецесією, згідно з Reuters. Цікаво, що потенційна рецесія у 2022 році може мати низку суттєвих відмінностей від попередніх досвідів з кризами. Йдеться про:

досить сильні позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати таку собі загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

це сталося завдяки низьким ставкам та ері легких грошей;

агресивна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції;

стабільний ринок праці у США .

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