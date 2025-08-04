Какие курсы валют?

Доллар США относительно японской иены упал на 2,23% до 147,37, хотя ранее достиг максимального значения с 28 марта – отметки 150,91. Евро подорожал на 1,37%, достигнув 1,15 доллара – это стало самым большим дневным ростом с апреля, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Следует отметить, что в пятницу, 1 августа, евро опускался до 1,13 доллара – самый низкий уровень с 10 июня. Индекс доллара, отслеживающий его динамику относительно корзины из основных валют, включая иену и евро, упал на 1,23% и составил 98,80.

Почему падает доллар?

Доллар снизился из-за данных о занятости в США, которые показали, что в июле было создано меньше рабочих мест, чем прогнозировали экономисты, а показатели за июнь были пересмотрены в сторону понижения.

Это усилило ожидания трейдеров относительно возможного снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы до конца года.

Интересно! В июле американские работодатели создали 73 тысячи рабочих мест – значительно меньше ожидаемых 110 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%, как и прогнозировалось, по сравнению с 4,1% в июне. При этом данные за июнь были пересмотрены с первоначальных 147 тысяч до всего лишь 14 тысяч новых рабочих мест.

Это хуже, чем кто-либо ожидал. И особенно важно, что был такой резкий пересмотр июньских данных,

– прокомментировала директор по торговле в компании Money USA Хелен Гивен.

Федеральная резервная система пока не демонстрирует спешки с изменением процентной политики, опасаясь, что новая тарифная политика президента Дональда Трампа может снова разогнать инфляцию в ближайшие месяцы.

Однако после публикации слабых данных по занятости, рынок пересмотрел ожидания: теперь в цены заложено снижение на 63 базисных пункта до конца года, тогда как накануне речь шла о 34 пунктах.

Интересно! Первое снижение участники рынка теперь прогнозируют уже в сентябре.

Теперь вопрос о снижении ставки ФРС в сентябре будет зависеть от следующего отчета по рынку труда за август.

Пауэлл в среду дал понять, что ФРС склонна удерживать ставку без изменений в течение более длительного времени, но до следующего заседания будут ещё два отчёта по занятости. Поскольку первый из них оказался явно слабым, ситуация на рынке труда, определенно, охлаждается, и значение сентябрьского отчета теперь растет,

– добавила Гивен.

Что будет с долларом?

Если позиция ФРС действительно смягчится, это может оказать дополнительное давление на доллар, несмотря на его попытки укрепиться после сложного первого полугодия.

Наш прогноз укрепления доллара во второй половине года базируется на предположении, что экономика США останется устойчивой, а Комитет по открытым рынкам сохранит текущую политику до 2026 года. Однако теперь это выглядит менее вероятным.

– отметил заместитель главного экономиста по рынкам Capital Economics Йонас Гольтерманн.

Он также добавил, что в случае рецессии доллар, вероятно, ослабнет относительно валют с низкой доходностью, таких как иена и евро, хотя может укрепиться относительно более рискованных валют.