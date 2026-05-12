Курс продолжает расти: 500 долларов это сколько в гривнах теперь

Курс доллара продолжает расти. Эти изменения предсказуемы. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной, значительных колебаний в будущем не ожидается.

Какой курс доллара 12 мая?

По состоянию на 12 мая, официальный курс доллара – 43,96 гривны, сообщает НБУ.

В банках средний курс, как сообщает издание "Минфин", изменился так:

покупка – 43,75 гривны за доллар США;

продажа – 44,19 гривны за доллар США.

Изменения ощутимы и в обменниках:

покупка – 43,80 гривны за доллар США;

продажа – 43,88 гривны за доллар США.

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу указала, что скачок валюты, который произошел в начале недели довольно предсказуемым. Все из-за событий на прошлой неделе.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Одним из ключевых факторов прошлой недели стало возвращение значительных объемов гривневой ликвидности в систему – 90 миллиардов евро, которые фактически "разморозились" из-за бюджетных выплат и финансовых операций государства.

Заметим, что именно в начале недели доллар достиг психологической отметки. То есть, уровня – 44 гривны.

А директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что ситуация в течение недели 11 – 15 мая будет оставаться предсказуемой. Нет признаков значительного снижения или роста курса.

В частности, Лесовой отмечает влияние на рынок решение НБУ не менять учетную ставку. Напомним, на заседании 30 апреля регулятор решил сохранить ее на уровне 15%. Соответственно, на рынок несколько уменьшилось давление.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Наличный рынок не будет страдать от бешеного спроса. Фактически решение Нацбанка следует рассматривать, как "обезболивающее", что будет поддерживать валютный рынок в контролируемом состоянии.

За сколько сейчас можно приобрести 500 долларов?

в банке приобрести 500 долларов сейчас можно за ориентировочно – 22 095 гривен;

в обменнике для приобретения 500 долларов будет достаточно ориентировочно – 21 940 гривен.

Если сдать 500 долларов, сколько можно получить гривен?

при обмене 500 долларов в банке, можно выручить ориентировочно – 21 875 гривен;

а в обменнике, обменяв 500 долларов можно получить почти – 21 900 гривен.

Почему при обмене долларов можно получить меньшую сумму?