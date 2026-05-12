Финансы Курс валют Курс продолжает расти: 500 долларов это сколько в гривнах теперь
12 мая, 20:13
4

Курс продолжает расти: 500 долларов это сколько в гривнах теперь

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • По состоянию на 12 мая, официальный курс доллара составляет 43,96 гривны, в банках средний курс покупки 43,75 гривны, продажи 44,19 гривны.
  • В банках 500 долларов можно приобрести за примерно 22 095 гривен, в обменниках за 21 940 гривен.

Курс доллара продолжает расти. Эти изменения предсказуемы. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной, значительных колебаний в будущем не ожидается.

Какой курс доллара 12 мая?

По состоянию на 12 мая, официальный курс доллара – 43,96 гривны, сообщает НБУ.

Читайте также Доллар растет уже несколько дней подряд – официальный курс валют на 13 мая

В банках средний курс, как сообщает издание "Минфин", изменился так:

  • покупка – 43,75 гривны за доллар США;
  • продажа – 44,19 гривны за доллар США.

Изменения ощутимы и в обменниках:

  • покупка – 43,80 гривны за доллар США;
  • продажа – 43,88 гривны за доллар США.

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу указала, что скачок валюты, который произошел в начале недели довольно предсказуемым. Все из-за событий на прошлой неделе.

 

Анна Золотько

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank

Одним из ключевых факторов прошлой недели стало возвращение значительных объемов гривневой ликвидности в систему – 90 миллиардов евро, которые фактически "разморозились" из-за бюджетных выплат и финансовых операций государства.

Заметим, что именно в начале недели доллар достиг психологической отметки. То есть, уровня – 44 гривны.

А директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что ситуация в течение недели 11 – 15 мая будет оставаться предсказуемой. Нет признаков значительного снижения или роста курса.

В частности, Лесовой отмечает влияние на рынок решение НБУ не менять учетную ставку. Напомним, на заседании 30 апреля регулятор решил сохранить ее на уровне 15%. Соответственно, на рынок несколько уменьшилось давление.

 

Тарас Лесовой

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка"

Наличный рынок не будет страдать от бешеного спроса. Фактически решение Нацбанка следует рассматривать, как "обезболивающее", что будет поддерживать валютный рынок в контролируемом состоянии.

За сколько сейчас можно приобрести 500 долларов?

  • в банке приобрести 500 долларов сейчас можно за ориентировочно – 22 095 гривен;
  • в обменнике для приобретения 500 долларов будет достаточно ориентировочно – 21 940 гривен.

Если сдать 500 долларов, сколько можно получить гривен?

  • при обмене 500 долларов в банке, можно выручить ориентировочно – 21 875 гривен;
  • а в обменнике, обменяв 500 долларов можно получить почти – 21 900 гривен.

Почему при обмене долларов можно получить меньшую сумму?

  • Результат обмена валюты зависит именно от состояния банкнот. Купюры с признаками значительного износа отдают на инкассо.

  • Инкассо предусматривает комиссию. Соответственно, вы получите не всю сумму при обмене.

  • К тому же инкассо это довольно длительная во времени процедура. Особенно сейчас, когда усложнена логистика.

Связанные темы:

Деньги
Валюта
Доллар