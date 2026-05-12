Курс продолжает расти: 500 долларов это сколько в гривнах теперь
- По состоянию на 12 мая, официальный курс доллара составляет 43,96 гривны, в банках средний курс покупки 43,75 гривны, продажи 44,19 гривны.
- В банках 500 долларов можно приобрести за примерно 22 095 гривен, в обменниках за 21 940 гривен.
Курс доллара продолжает расти. Эти изменения предсказуемы. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной, значительных колебаний в будущем не ожидается.
Какой курс доллара 12 мая?
По состоянию на 12 мая, официальный курс доллара – 43,96 гривны, сообщает НБУ.
В банках средний курс, как сообщает издание "Минфин", изменился так:
- покупка – 43,75 гривны за доллар США;
- продажа – 44,19 гривны за доллар США.
Изменения ощутимы и в обменниках:
- покупка – 43,80 гривны за доллар США;
- продажа – 43,88 гривны за доллар США.
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу указала, что скачок валюты, который произошел в начале недели довольно предсказуемым. Все из-за событий на прошлой неделе.
Одним из ключевых факторов прошлой недели стало возвращение значительных объемов гривневой ликвидности в систему – 90 миллиардов евро, которые фактически "разморозились" из-за бюджетных выплат и финансовых операций государства.
Заметим, что именно в начале недели доллар достиг психологической отметки. То есть, уровня – 44 гривны.
А директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что ситуация в течение недели 11 – 15 мая будет оставаться предсказуемой. Нет признаков значительного снижения или роста курса.
В частности, Лесовой отмечает влияние на рынок решение НБУ не менять учетную ставку. Напомним, на заседании 30 апреля регулятор решил сохранить ее на уровне 15%. Соответственно, на рынок несколько уменьшилось давление.
Наличный рынок не будет страдать от бешеного спроса. Фактически решение Нацбанка следует рассматривать, как "обезболивающее", что будет поддерживать валютный рынок в контролируемом состоянии.
За сколько сейчас можно приобрести 500 долларов?
- в банке приобрести 500 долларов сейчас можно за ориентировочно – 22 095 гривен;
- в обменнике для приобретения 500 долларов будет достаточно ориентировочно – 21 940 гривен.
Если сдать 500 долларов, сколько можно получить гривен?
- при обмене 500 долларов в банке, можно выручить ориентировочно – 21 875 гривен;
- а в обменнике, обменяв 500 долларов можно получить почти – 21 900 гривен.
Почему при обмене долларов можно получить меньшую сумму?
Результат обмена валюты зависит именно от состояния банкнот. Купюры с признаками значительного износа отдают на инкассо.
Инкассо предусматривает комиссию. Соответственно, вы получите не всю сумму при обмене.
К тому же инкассо это довольно длительная во времени процедура. Особенно сейчас, когда усложнена логистика.