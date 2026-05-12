Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 12 мая торгуется по 43,95 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 10 копеек против 11 мая. Официальный курс евро составляет 51,72 гривны, следовательно его цена также выросла на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 13 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,97 гривны (+2 копейки);

евро – 51,64 гривны (-8 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 12 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,92 гривны , а продажа – по 43,90 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,46 гривны, а продажа – по 43,90 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 12 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,50 гривны , а продажа – по 52,07 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,73 гривны , а продажа – по 51,80 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,51 гривны, а продажа – по 51,96 гривны.

Как изменится курс доллара в ближайшее время?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в течение этой недели (11 – 17 мая) на валютном рынке вряд ли произойдут существенные изменения.

Курс доллара в Украине будет колебаться в уже привычных пределах 43,8 – 44,25 гривны, поскольку главные факторы влияния не изменятся. Например, Нацбанк продолжит действовать в режиме "управляемой гибкости", а геополитические риски остаются актуальными.

Несколько уменьшить давление на гривну поможет сохранение учетной ставки регулятора на уровне 15% и разблокирование кредита от ЕС.