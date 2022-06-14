Доллар и евро в обменниках подорожали: наличный курс валют на 14 июня
Гривна ослабла на наличном рынке 14 июня. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке – читайте дальше.
Курс валют в банках
Согласно данным "Минфина", по состоянию на вторник, 14 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остается на уровне 34,95 гривны за доллар при покупке (+15 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,70 гривны за доллар (+20 копеек).
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Евро банки покупают за 36,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 37,50 гривны за евро (–17 копеек);
Курс в обменниках
- В обменниках готовы купить доллар в среднем за 35,37 гривны, а продать – за 35,56 гривны, по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 37,33 гривны и продажа – 37,56 гривны.
Ситуация на "черном" рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,40 гривны, а продажа – 35,70 гривны.
- Евро продают по 37,25 гривны, а покупают по 37,70 гривны.
Екатерина Рожкова, первая заместитель главы НБУ, заявила, что есть много прогнозов, что будет с курсом гривны после войны. Но она убеждена в том, что Украина не останется одна – другие страны будут помогать в восстановлении, а благодаря этому и будет стабилизироваться курс. Рожкова добавила, что курс будут определять, в первую очередь, спрос и предложение.