Курс валют в банках

Согласно данным "Минфина", по состоянию на вторник, 14 июня, наличный курс доллара в банках Украины в среднем остается на уровне 34,95 гривны за доллар при покупке (+15 копеек). В то время как продают валюту в банках за 35,70 гривны за доллар (+20 копеек).

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Евро банки покупают за 36,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 37,50 гривны за евро (–17 копеек);

Курс в обменниках

В обменниках готовы купить доллар в среднем за 35,37 гривны, а продать – за 35,56 гривны, по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 37,33 гривны и продажа – 37,56 гривны.

Ситуация на "черном" рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,40 гривны, а продажа – 35,70 гривны.

Евро продают по 37,25 гривны, а покупают по 37,70 гривны.

Екатерина Рожкова, первая заместитель главы НБУ, заявила, что есть много прогнозов, что будет с курсом гривны после войны. Но она убеждена в том, что Украина не останется одна – другие страны будут помогать в восстановлении, а благодаря этому и будет стабилизироваться курс. Рожкова добавила, что курс будут определять, в первую очередь, спрос и предложение.

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