Курс валют у банках

Згідно з даними "Мінфіну", станом на вівторок, 14 червня, готівковий курс долара в банках України у середньому залишається на рівні 34,95 гривні за долар при купівлі (+15 копійок). Тоді як продають валюту в банках за 35,70 гривні за долар (+20 копійок).

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Євро банки купують за 36,50 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 37,50 гривні за євро (–17 копійок);

Курс в обмінниках

В обмінниках готові купити долар в середньому за 35,37 гривні, а продати – за 35,56 гривні, за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 37,33 гривні та продаж – 37,56 гривні.

Ситуація на "чорному" ринку

На "чорному" ринку купівля долара в середньому на рівні 35,40 гривні, а продаж – 35,70 гривні.

Євро продають по 37,25 гривні, а купують за 37,70 гривні.

Катерина Рожкова, перша заступниця глави НБУ, заявила, що є багато прогнозів, що буде з курсом гривні після війни. Але вона переконана в тому, що Україна не залишиться сама – інші країни допомагатимуть у відбудові, а завдяки тому й стабілізуватиметься курс. Рожкова додала, що курс будуть визначати в першу чергу попит та пропозиція.

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