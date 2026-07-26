Каким будет курс доллара в конце июля: банкир сказал, что именно держит рынок в напряжении

На пересечении месяцев валютный рынок вряд ли удивит резкими курсовыми изменениями. Доллар будет колебаться в диапазоне 44,6 – 45 гривен, тогда как евро будет находиться в пределах 50,8 – 51,5 гривны.

Какова будет ситуация для украинцев

Детали в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Завершение июля и начало августа не выйдут за пределы привычной динамики.

В частности, благодаря присутствию Нацбанка на межбанке.

Регулятор и дальше будет внимательно следить за ситуацией и при необходимости утолять спрос, который традиционно формируют импортеры энергоносителей. В то же время, по предварительным оценкам, он всего на 10 – 15% будет превышать предложение, так что объемы валютных интервенций могут составить 800 – 900 миллионов долларов.

Валютный рынок будет работать без заметных изменений.

Межбанковский и наличный рынки будут двигаться почти синхронно: разница между курсами будет оставаться минимальной, а текущие колебания будут "копеечными". В то же время, ажиотажного спроса не будут наблюдать ни в банках, ни в обменных пунктах.

Тарас Лесной Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА На фоне новостей о мощной международной помощи, стабильности потребительских цен и относительном постоянстве стоимости топлива фактически отсутствуют причины для заметных курсовых сдвигов.

Однако именно цены на энергоносители – главный фактор риска.

Если напряжение на Ближнем Востоке будет спадать, а Ормузский пролив будет открыт для транспортировки нефти, мировые цены будут постепенно снижаться. Это, в частности, частично ослабит инфляционное давление в Украине, ведь горючее – "лимфа" всех экономических процессов.

В то же время даже при неблагоприятном развитии событий в регионе, по мнению эксперта, существенного влияния на курс гривны не ожидается. Основным последствием могут стать лишь длительно высокие цены на нефтепродукты, способные ускорить инфляцию.

Характеристики рынка с 27 июля по 2 августа

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 44,6 – 45 гривен за доллар и 50,8 – 51,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,8 – 45 гривен за доллар и 51 – 51,5 гривны за евро.

: на межбанке 44,6 – 45 гривен за доллар и 50,8 – 51,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,8 – 45 гривен за доллар и 51 – 51,5 гривны за евро. Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в комбанках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны. Разница между курсами купли и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны в долларе и до 0,8 – 1 гривны в евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.

: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны в долларе и до 0,8 – 1 гривны в евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки : в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

: в комбанках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продаж : в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

: в комбанках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны.

межбанка и наличного рынка – от 0,1 до 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения за неделю: до 1 – 1,5% от стартового курса.

Напомним, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 27 июля. Доллар будет стоить 44,81 гривны, тогда как евро – 50,97 гривны.

Однако в последние недели враг значительно активизировал атаки на транспортную, логистическую и топливную инфраструктуру, в частности АЗС. Такие удары способны нарушать цепи снабжения, влиять на цены бензина и дизеля, а также усиливать инфляционное давление. Так что даже постепенное удешевление нефти на мировых рынках будет означать лишь ослабление внешнего топливного фактора.