Якою буде ситуація для українців

Деталі в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Завершення липня та початок серпня не вийдуть за межі вже звичної динаміки.

Зокрема, завдяки присутності Нацбанку на міжбанку.

Регулятор і надалі уважно стежитиме за ситуацією та за потреби тамуватиме попит, який традиційно формують імпортери енергоносіїв. Водночас, за попередніми оцінками, він лише на 10 – 15% перевищуватиме пропозицію, тож обсяги валютних інтервенцій можуть скласти 800 – 900 мільйонів доларів.

Валютний ринок працюватиме без помітних змін.

Міжбанківський і готівковий ринки рухатимуться майже синхронно: різниця між курсами залишатиметься мінімальною, а поточні коливання будуть "копійчаними". Водночас ажіотажного попиту не спостерігатимуть ані в банках, ані в обмінних пунктах.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ На тлі новин про потужну міжнародну допомогу, стабільність споживчих цін і відносну сталість вартості пального фактично відсутні причини для помітних курсових зрушень.

Однак саме ціни на енергоносії – головний фактор ризику.

Якщо напруга на Близькому Сході спадатиме, а Ормузька протока буде відкритою для транспортування нафти, світові ціни поступово знижуватимуться. Це зокрема, частково послабить інфляційний тиск в Україні, адже пальне – "лімфа" всіх економічних процесів.

Водночас навіть за несприятливого розвитку подій у регіоні, на думку експерта, суттєвого впливу на курс гривні не очікується. Основним наслідком можуть стати лише довготривало високі ціни на нафтопродукти, що здатні прискорити інфляцію.

Характеристики ринку з 27 липня по 2 серпня

Коридори валютних коливань : на міжбанку 44,6 – 45 гривень за долар і 50,8 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45 гривень за долар і 51 – 51,5 гривні за євро.

: на міжбанку 44,6 – 45 гривень за долар і 50,8 – 51,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,8 – 45 гривень за долар і 51 – 51,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 27 липня. Долар коштуватиме 44,81 гривні, тоді як євро – 50,97 гривні.

Однак останніми тижнями ворог значно активізував атаки на транспортну, логістичну та паливну інфраструктуру, зокрема АЗС. Такі удари здатні порушувати ланцюги постачання, впливати на ціни бензину й дизелю, а також посилювати інфляційний тиск. Тож навіть поступове здешевлення нафти на світових ринках означатиме лише послаблення зовнішнього паливного чинника.