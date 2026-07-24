Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, уже в понедельник, 27 июля, официальный курс валюты для украинцев несколько изменится:

доллар США – 44,81 гривны (то есть практически без изменений по сравнению с 24 июля);

(то есть практически без изменений по сравнению с 24 июля); евро – 50,97 гривны (то есть -9 копеек по сравнению с 24 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на вечер 24 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,53 гривны (без изменений), а продажа – по 45,03 гривны (без изменений).

, по состоянию на вечер 24 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (без изменений), а продажа – по (без изменений). Покупка евро осуществляется по 50,75 гривны (-6 копеек), а продажа – по 51,39 гривны (-5 копеек).

Что с курсом на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,89 гривны (+7 копеек), а продажа – по 44,90 гривны (+3 копейки).

(+7 копеек), а продажа – по (+3 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,35 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,43 гривны (+4 копейки), а продают – по 44,93 гривны (+1 копейка).

(+4 копейки), а продают – по (+1 копейка). Евро покупают по 50,91 гривны (+3 копейки), а продают – по 51,46 гривны (+10 копеек).

Ранее Тарас Лесовой, руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", отмечал, что уже в августе ситуация на валютном рынке может оживиться. В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и связанными с этим рисками для безопасности спрос на иностранную валюту, вероятно, будет постепенно расти, а Нацбанку придется активнее сглаживать колебания с помощью валютных интервенций.

Однако еще в течение последней недели июля курс американского доллара будет колебаться в диапазоне 44,6 – 45 гривен, тогда как евро будет находиться в узком "горлышке" 50,8 – 51,5 гривны.