Доллар снова укрепляет позиции на рынке

В понедельник, 7 августа, котировка Индекса доллара США торгуется на уровне 102,24. Этот индикатор подорожал на 0,22%, пишет Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет от 101,97 до 102,38.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США зафиксировал пиковое значение на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что влияет на динамику доллара США

Американский доллар начал неделю с роста против корзины из 6 других валют. Накануне индекс доллара США упал до минимума за неделю на фоне смешанного отчета о рынке труда.

Однако сейчас рынок сосредоточен на ожидании новых данных об инфляции двух крупнейших экономик мира. Их должны обнародовать в течение этой недели, сообщает издание CNBC.

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Динамика других валют:

Евро упало на 0,4% по отношению к доллару, достигнув минимального значения за месяц. Валюта ослабевает на рынке, в частности, из-за более сильного спада объемов промышленного производства в Германии за июль, чем ожидалось;

Британский фунт также слабеет на рынке, обесценившись на 0,2% во время торгов;

В то время как японская иена потеряла 0,4% по отношению к американскому доллару.

Также напомним, что рубль продолжает обесцениваться по отношению к доллару США и евро. Более того, ожидают, что российская валюта будет и дальше терять позиции на рынке, а также может пересечь важную психологическую отметку.