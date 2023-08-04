Доллар продолжает дорожать

В ходе торгов в пятницу, 4 августа 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 101,97. Котировки упали на 0,56%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индекса составляет от 101,90 до 102,62.

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Главные изменения для Индекса доллара США за 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг максимального значения на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимально индекс торговался на уровне 99,58, сообщает CNBC.

От чего зависят позиции доллара на рынке

Доллар США вернулся к обесцениванию после последнего отчета о рынке труда. В частности, речь идет о том, что количество новых рабочих мест в июле немного не оправдало ожидания. В то же время зарплаты выросли больше, чем прогнозировали, а уровень безработицы упал.

Все это свидетельствует о том, что рынок труда в США остается устойчивым, поэтому Федеральный резерв может дольше удерживать базовую ставку на высоком уровне, пишет CNBC. Напомним, что днем ранее Индекс доллара США зафиксировал рекордное значение за 4 недели.

Динамика других валют:

Евро подорожало на 0,31% по отношению к доллару во время торгов;

Японская иена укрепила позиции на 0,16% по отношению к американскому доллару.

Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет убежден, что следующие несколько десятилетий мир будет зависеть от доллара. Следовательно, валюта будет сохранять за собой свой "королевский статус".