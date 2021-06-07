Экономика США действительно восстанавливается, однако ее рост зависит от прямых выплат населению, которые прекратят выплачивать в ближайшее время.

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Доллар – аутсайдер рынка

Негативное влияние на американскую валюту также может иметь динамика доходности гособлигаций США, которая снижается с конца марта. Кроме того, вакцинация в странах Европы проходит быстрее, чем в США. Соответственно, это способствует укреплению евро и других валют относительно доллара.

Трейдер-аналитик Днепровского филиала Международной академии биржевой торговли Артем Тараненко рекомендует продавать индекс доллара, который теряет позиции начиная с марта, как и государственные облигации США. Этот план можно реализовать в рамках инвестиционной идеи "Слабое звено – доллар".

Индекс доллара Этот индекс иллюстрирует отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, ены, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроны и швейцарского франка.

Что ждет доллар дальше

Трейдер-аналитик Артем Тараненко добавил, что по оценкам Forex Club , доллар будет продолжать падать в ближайшем будущем. Однако, существует возможность, что на фоне ускорения темпов вакцинации в Штатах, обесценивание американской национальной валюты может замедлиться. Еще одним положительным стимулом для доллара может стать стремительное восстановление национальной экономики после прекращению выплат населению США.

Как получить инвестиционную идею

Получить доступ к новой инвестиционной идеи очень просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в компании Forex Club. Далее необходимо оставить заявку на подключение к инвестиционной идеи "Слабое звено – доллар" , например, с помощью персонального менеджера. После обработки заявки клиент получите на свой имейл детали относительно этой инвестиционной идеи.

Безусловно, вкладчик может одновременно выбрать несколько инвестиционных идей. Для этого достаточно иметь на счету необходимую сумму средств и заполнить заявку. Более того, используя сразу несколько таких инструментов клиент может создать более сбалансированный инвестиционный портфель. В таком случае он будет устойчивым к непредсказуемым событиям на рынке.

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Доходность новой инвестиционной идеи

Инвестиционную идею "Слабое звено – доллар" можно воплотить в жизнь с помощью трех сценариев:

консервативного,

умеренного,

агрессивного.