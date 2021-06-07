Економіка США справді відновлюється, проте її зростання залежить від прямих виплатах населенню, які припинять виплачувати найближчим часом.

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Долар – аутсайдер ринку

Негативний вплив на американську валюту також може мати динаміка прибутковості держоблігацій США, яка знижується з кінця березня. Крім того, вакцинація в країнах Європи проходить швидше, ніж в США. Відповідно, це сприяє зміцненню євро та інших валют щодо долара.

Трейдер-аналітик Дніпровської філії Міжнародної академії біржової торгівлі Артем Тараненко рекомендує продавати індекс долара, який втрачає позиції починаючи з березня, як і державні облігації США. Цей план можна реалізувати у рамках інвестиційної ідеї "Слабка ланка – долар".

Індекс долара Цей індекс ілюструє відношення долара США щодо кошика із шести інших основних валют: євро, єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка.

Що чекає на долар далі

Трейдер-аналітик Артем Тараненко додав, що за оцінками Forex Club, долар буде продовжувати падати у найближчому майбутньому. Однак, існує можливість, що на фоні пришвидшення темпів зростання вакцинації у Штатах, знецінення американської національної валюти може сповільнитися. Ще одним позитивним стимулом для долара може стати стрімке відновлення національної економіки після припиненню виплат населенню США.

Як отримати інвестиційну ідею

Отримати доступ до нової інвестиційної ідеї дуже просто. Для цього достатньо відкрити та поповнити рахунок в компанії Forex Club. Далі необхідно залишити заявку на підключення до інвестиційної ідеї "Слабка ланка – долар", наприклад, з допомогою персонального менеджера. Після опрацювання заявки клієнт отримаєте на свій імейл деталі щодо цієї інвестиційної ідеї.

Безумовно, вкладник може одночасно обрати декілька інвестиційних ідей. Для цього достатньо мати на рахунку необхідну суму коштів та заповнити відповідну заявку. Ба більше, використавши відразу кілька таких інструментів клієнт може створити більш збалансований інвестиційний портфель. У такому випадку він буде стійкішим до непередбачуваних подій на ринку.

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Прибутковість нової інвестиційної ідеї

Інвестиційну ідею "Слабка ланка – долар" можна втілити в життя за допомогою трьох сценаріїв:

консервативного,

помірного,

агресивного.

Інвестор може обрати той сценарій, який йому більше до вподоби. Від специфіки обраного варіанту прямо пропорційно залежить прибуток та ризики інвестора. Обравши консервативний сценарій дохід може скласти до 13%, в рамках помірного – вкладник має шанс збільшити свій вклад на 26%, тоді як в рамках агресивного сценарію ця цифра зросте до 52%. Інвестиційна ідея буде діяти протягом трьох місяців. Тож, заробити гроші можна навіть на аутсайдерах ринку. Головне, ретельно слідкувати за динамікою та вчасно реагувати на зміни.

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