В мае Поднебесная заплатила Штатам за товары 13,11 миллиарда долларов, тогда как месяцем ранее эта сумма составляла 13,94 миллиарда долларов. Это самый низкий показатель с октября прошлого года.
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Китай покупает меньше американских товаров
В результате положительное сальдо торгового баланса Китая с США возросло до 31,78 миллиарда долларов в мае. Для сравнения в апреле этот показатель равнялся 28,11 миллиарда долларов. Рост продолжается несмотря на усилия бывшего президента США Дональда Трампа.
Несмотря на напряженные отношения, США все еще остаются одним из крупнейших торговых партнеров Китая. Институт международной экономики Петерсона информирует, что Пекин все еще не выполняет в полном объеме свои обязательства в соответствии с соглашением о закупке большего количества американских товаров. В течение последних 14 дней руководительница Минфина США Джанет Йеллен и глава Офиса торгового представителя США Кэтрин Тая отдельно говорили с вице-премьером Китая Лю Хэ впервые после победы на президентских выборах Джозефа Байдена.