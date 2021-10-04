Исторический момент NFT: Dolce&Gabbana продали первую цифровую коллекцию за миллионы долларов
Источник:твиттер UNXD
Рынок NFT продолжает привлекать известные имена и бренды. Итальянский модный дом Dolce&Gabbana, который известен во всем мире, продал свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов.
Бренд выставил на торги уникальную коллекцию Collezione Genesi с 9 предметов. Она была создана главными дизайнерами модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана специально для маркетплейса UNXD.
Обратите внимание Цифровые монеты или фиатные деньги: в какие активы инвестируют профессионалы
Бренд Dolce & Gabbana продал свою первую NFT-коллекцию
Коллекция Collezione Genesi – это исторический момент для экосистемы NFT. Дело в том, что это первое собрание роскошных предметов NFT, которое содержит и цифровые, и физические работы. Коллекцию продали за 1885 цифровых монет Ethereum. В валютном эквиваленте – это почти 6,3 миллиона долларов.
Что такое NFTЭто невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюта. Эти активы, существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.
Коллекцию токенов приобрела организация Red DAO, которая занимается коллекционированием одежды и аксессуаров в виртуальном формате. Самым дорогим элементом Collezione Genesi стала корона с драгоценными камнями The Doge Crown, которую оценили в 1,27 миллиона долларов или более чем 423 монеты Ethereum.
Бренд Dolce & Gabbana продал свою первую NFT-коллекцию / Фото UNXD
Читайте также Рекордные инвестиции за 4 года: Шмыгаль назвал сумму, которую получила Украина за шесть месяцев
Интересные новости рынка NFT:
- С помощью технологии NFT продают совершенно разные вещи: картины, автомобили, произведения искусства. Лотом одного аукциона стала настоящая киевская квартира.
- Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. В целом они обращают внимание на искусство. Украина даже входит в пятерку лидеров.
- Среди украинских знаменитостей тоже есть сторонники этой технологии. В частности, реперка Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".
- Художник из Австралии Bosslogic решил отметить успехи Месси и создал NFT -колекцию "The Messiverse".
-