Исторический момент NFT: Dolce&Gabbana продали первую цифровую коллекцию за миллионы долларов

Рынок NFT продолжает привлекать известные имена и бренды. Итальянский модный дом Dolce&Gabbana, который известен во всем мире, продал свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов.

Бренд выставил на торги уникальную коллекцию Collezione Genesi с 9 предметов. Она была создана главными дизайнерами модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана специально для маркетплейса UNXD.

Обратите внимание Цифровые монеты или фиатные деньги: в какие активы инвестируют профессионалы

Бренд Dolce & Gabbana продал свою первую NFT-коллекцию

Коллекция Collezione Genesi – это исторический момент для экосистемы NFT. Дело в том, что это первое собрание роскошных предметов NFT, которое содержит и цифровые, и физические работы. Коллекцию продали за 1885 цифровых монет Ethereum. В валютном эквиваленте – это почти 6,3 миллиона долларов.

Что такое NFT Это невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюта. Эти активы, существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.

Коллекцию токенов приобрела организация Red DAO, которая занимается коллекционированием одежды и аксессуаров в виртуальном формате. Самым дорогим элементом Collezione Genesi стала корона с драгоценными камнями The Doge Crown, которую оценили в 1,27 миллиона долларов или более чем 423 монеты Ethereum.

Бренд Dolce & Gabbana продал свою первую NFT-коллекцию / Фото UNXD

Читайте также Рекордные инвестиции за 4 года: Шмыгаль назвал сумму, которую получила Украина за шесть месяцев

Интересные новости рынка NFT: