Во втором квартале 2021 года цены на криптовалюты устанавливали рекорд за рекордом. Однако, после того, как Китай выступил против майнинга биткоина , а компания Tesla отказалась принимать платежи в этой криптовалюте, ситуация начала меняться.

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Dogecoin вырос на 1250%

Dogecoin начал год с цены на уровне 0,004 цента, но в мае стоимость монеты выросла более чем на 15 000% и пересекла отметку в 0,70 цента. После обвала рынка цена упала до 0,17 цента, информирует CoinDesk . В общем объем торгов с апреля по июнь текущего года вырос до 995 миллионов долларов каждые 24 часа. Для сравнения в первом квартале этот показатель равнялся 74 миллионам долларов. Именно тогда криптобиржи добавили токен на фоне бума интереса инвесторов. Среди них:

Coinbase,

eToro,

Близнецы.

По данным Coinbase , во втором квартале также выросло количество транзакций с Ethereum на сумму 3,25 миллиарда долларов. Эта цифра выросла на 53% по сравнению с предыдущим кварталом. Тогда как продажи биткоина упали на 14% до 4,01 миллиарда долларов. CoinDesk сообщает, что сейчас биткоин стоит 31 417 долларов, Ethereum – 1 887 долларов.

Актуальная стоимость криптовалют / Инфографика CoinDesk

Аналитики инвестиционной компании Goldman Sachs заявили, что бенефициаром "значительно повышенной волатильности криптоактивов" во втором квартале 2021 года была биржа Coinbase из-за увеличения объемов торгов и комиссий. Однако, в отчете CryptoCompare говорится, что объем торгов на ключевых криптобиржах в июне рухнул на 43%, поскольку виртуальные деньги стремительно упали в цене, а волатильность снизилась.

Волатильность Это степень изменчивости значение индикатора, переменной, параметра во времени. Иногда так называют "разброс" цен, курсов и других количественных показателей.