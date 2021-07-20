Dogecoin подорожал из-за нового фото Илона Маска: как к этому причастен сын миллиардера

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск известен тем, что имеет определенное влияние на рынок криптовалют. На этот раз импульсом для рынка стало новое фото миллиардера в твиттер.

Илон Маск опубликовал фотографию символа Dogecoin, который отражается в его солнцезащитных очках.

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Dogecoin снова растет в цене

Бизнесмен сменил фото профиля в твиттер после того, написал, что его сын "держит Dogecoin, как чемпион". В результате цена криптовалюты-шутки выросла на 10%. Однако, этот скачок не столь мощный, как было несколько месяцев назад. Но с другой стороны Dogecoin подорожал, даже, несмотря на то, что Джексон Палмер, один из основателей этой цифровой монеты, ненадолго вернулся в твиттер для того, чтобы раскритиковать рынок цифровых валют.

Тогда как другой создатель Dogecoin Билли Маркус опубликовал мем о влиянии Илона Маска на крипторынок. Этот пост является достаточно спорным, поскольку половина прибыли Dogecoin уже была уничтожена. По данным CoinDesk, Dogecoin сейчас торгуется по цене 0,16 доллара.

Dogecoin снова начал дорожать / Инфографика CoinDesk

Похоже, что сторонники цифровых денег устали от твитов Илона Маска. Вполне возможно, это поколебало власть миллиардера, превратив ее в очередную мимолетную прихоть. Dogecoin начал год примерно с 0,004 доллара, но в мае вырос более чем на 15 000% в 0,70 доллара. Однако позже криптовалюта потеряла в цене более 70% своей стоимости.

Илон Маск – Dogefather

Dogecoin был создан в 2013 году как шутка, и его создатели никогда не думали, что к этой криптовалюте будут относиться серьезно. Однако, все изменил Илон Маск, который начал твитить о Doge. Сторонники криптовалюты в прошлом критиковали миллиардера из-за создания нестабильной ситуации на рынке. Некоторым так надоели выходки Маска, что они создали криптовалюту StopElon.

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Я думаю, что Маск хочет быть парнем с юмором. Но он должен понимать, что его твиты действительно могут двигать рынки,

– рассказал гендиректор Binance Чанпен Чжао в интервью Bloomberg.