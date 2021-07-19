На этот раз компания лишилась 1,3 миллиона токенов общей стоимостью 393 миллиона долларов.

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Binance "сожгла" более миллиона токенов

Эта сумма включает 5 163 токены, стоимостью 1,5 миллиона долларов, которые были ошибочно отправлены на вымышленные адреса. Binance вернула эти средства владельцам. Се йчас в обороте находится 168 миллионов токенов Binance Coin стоимостью 50,7 миллиарда долларов.

Криптобиржа Binance каждые три месяца использует 20% своего дохода с целью выкупа и ликвидации токенов Binance Coin (BNB). Компания будет это делать пока эмиссия альткоина не будет сокращена на 50%, до 100 миллионов BNB. В первом квартале 2021 года Binance сожгла BNB на рекордные 595 миллионов долларов.

Binance Coin остается одной из самых эффективных криптовалют в 2021 году. С начала года токен подорожал на 753% , хотя с майского максимума его цена упала на 56%.

U.Today информирует, что процент выгорания во втором квартале текущего года неизвестный, поскольку криптобиржа не раскрывает эти цифры. Несмотря на, то, что сжигание токенов, несомненно, оказывает положительное влияние на BNB, цена цифровой монеты фактически осталась на том же уровне. По данным Yahoo! Finance , пока стоимость Binance Coin составляет 285 долларов .

Актуальная стоимость Binance Coin / Инфографика Yahoo! Finance